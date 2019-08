Marius Negrea a invatat sa cante singur la pian! Va veni la BZI LIVE sa povesteasca despre cum necazurile din viata lui, au fost vindecate prin arta - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 16 august, incepand cu orele 11, invitatul emisiunii BZI LIVE este Marius Negrea, un tanar pianist iesean. Marius provine dintr-o familie modesta, iar viata l-a incercat de multe ori. Dupa ce casa in care locuia a ars din temelii, tatal sau a aflat ca sufera de o boala care il tine la pat. In ciuda tuturor greutatilor cu care s-a confruntat, baiatul nu a incetat sa viseze si sa munceasca pentru visul lui. A invatat sa cante singur la pian, iar acum, uimeste pana si pe cei mai talentati profesori cu dedicarea lui, cu perseverenta si ambitia lui. Va veni in Maratonul de promovare a tinerilor artisti ieseni, sa ne inspire cu povestea lui si sa ne aminteasca cat de norocosi suntem si ca avem la in ...