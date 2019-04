Marius Oprea: Cand era Laura Codruta Kovesi procuror general s-ar fi distrus o camera plina cu documente de la Aiud

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In contextul scandalului iscat in jurul Procurorului General al Romaniei, Augustin Lazar, si in jurul detinutului politic Ioan Muntean, istoricul Marius Oprea a declarat ca o mare parte dintre documentele cu registrele cu eliberarile de la Aiud ar fi fost distruse din ordinul Laurei Codruta Kovesi. Mai exista evidentele/registrele cu eliberarile din perioada comunista? ''Din sursele mele, am aflat de la Dan Voinea, fostul procuror care a lucrat la Dosarul Revolutiei, ca in momentul cand Parchetul General era condus de Laura Codruta Kovesi s-a dat o dispozitie si generalul Ion Vasilache a distrus multe dintre documentele, care erau anexa, la dosarul deschis in cadrul procesului comunismulu ...