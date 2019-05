Marius Ostaficiuc demonteaza minciunile liberalilor! Au nevoie de tratament de specialitate! PNL Iasi, intre halucinatie si mitomanie

Marius Ostaficiuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-o postare pe facebook, Marius Ostaficiuc, liderul Organizatiei Municipale a PSD, a facut lumina in cazul acuzatiilor fantasmagorice ale lui Marius Bodea! Liberalul a tunat ieri intr-o conferinta de presa ca de fapt o delegatie a PSD s-a ascuns in sediul PNL, din Podu Ros, din cauza amanintarilor unor oameni de pe strada. In realitate insa, gestul social-democratilor a fost unul doar de curtoazie politica! "Greu, greu de explicat ce se întâmpla în tabara liberalilor! Punem pe seama stresului de campanie si a unor scaune care se clatina alarmant prin Podul Ros scenarita fara precedent la care Marius Bodea, acest Petre Ispirescu al politicii iesene, a ajuns sa se dedea. ...