Marius Pieleanu: Parlamentari ALDE și Pro Romania nu vor vota moțiunea de cenzura

Sociologul Marius Pieleanu, prezent în ultima perioadă la mai multe ședințe PSD, a declarat sâmbătă la Antena 3 că din informațiile pe care le are, deputații PSD Marcel Ciolacu și Florin Iordache au negociat astfel încât o parte din parlamentarii ALDE și Pro România nu vor pune umărul la răsturnarea Guvernului.

„Se pare ca opozitia nu va reusi sa faca numarul necesar de voturi incat sa treaca motiunea de cenzura. Rolul important l-au avut Ciolacu si Iordache si din cate imi dau eu seama, motiunea va fi respinsa. Nu stiu daca lucrurile vor sta la fel in privinta validarii viitoarei echipe guvernamentale, dar cea mai importanta batalie e prima, respingerea motiunii. (Voturi pro-Guvern vor veni) de la nemultumitii din ALDE cu care s-a negociat. Se pare ca nici din zona Pro Romania nu vor da in unanimitate vot la motiune. Cei de la ALDE vor primi niste functii in noua forma a Senatului. Se pare ca unii membri marcanti ALDE vor primi si functii in viitorul Guvern”, a zis Pieleanu.

