Marius Pieleanu profețește ca PNL va deconta pe 6 decembrie inchiderea restaurantelor și a piețelor

Directorul Avangarde, Marius Pieleanu, a apreciat miercuri seară la Antena 3 că două dintre măsurile anti-coronavirus luate de Guvernul PNL se vor reflecta negativ pentru liberali în alegerile parlamentare din 6 decembrie.

„Dificultatile Guvernului Orban au inceput cu doua masuri care vor fi, daca nu letale, cu sigurante negative la vot. Prima masura a fost interzicerea consumului in restaurante. Noi intelegem prin restaurant modelul standard din orase, dar carciuma sateasca, alaturi de Biserica, este principala forma de socializare a romanilor in mediul rural si li s-a luat asta. A doua masura care din nou va avea o influenta mare este inchiderea pietelor din spatii inchise. In orasele mici si mijlocii, piata este o institutie de socializare si viata comunitara. Cred ca se vor constitui intr-un motiv important de indepartare de votul pro-PNL”, a declarat Marius Pieleanu.