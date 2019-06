Marius Sumudica a semnat un contract cu formatia turca Gazisehir Gaziantep - Iși propune o clasare in primele 10

Marius Şumudică (48 de ani) a semnat, joi, un contract valabil pe două sezoane cu formaţia turcă Gazişehir Gaziantep şi a fost prezentat în cadrul unei conferinţe de presă potrivit mediafax.

Fostul antrenor de la Al Shabab s-a arătat încântat de revenirea în Turcia şi a anunţat că are planuri mari alături de Gazişehir. Şumudică îşi propune să încheie campionatul în primele 10 echipe alături de formaţia nou-promovată, care a încheiat sezonul trecut pe locul 5 în liga secundă şi a câştigat barajul.

"În primul rând, sunt foarte fericit să fiu la Gaziantep. Sunt foarte apropiat de Turcia, de fotbalul de aici şi am făcut treabă bună recent alături de Kayserispor. Când am venit la Kayseri, era greu cu doar 5000 de suporteri, dar am arătat un fotbal atractiv, care a adus 30.000 de fani la stadion. Mai aveam contract în Arabia Saudită, dar am vrut să revin aici pentru că iubesc ţara aceasta. Ştiu că echipa are un preşedinte foarte important. Vreau să-i promit lui, în primul rând, că vom termina în primele 10 echipe. Vom da tot ce avem de fiecare dată, vom juca agresiv şi ofensiv. Ne vom ocupa şi de transferuri alături de conducere pentru a aduce nume importante. Fanii să creadă în noi, vom face ofrumoasă echipă la Gazişehir", a declarat Şumudică, la prezentarea oficială, potrivit site-ului echipei din Turcia.

Şumudică era liber de contract de la începutul lunii mai, când s-a despărţit de arabii de la Al Shabab. Dorit de FCSB, antrenorul a semnat în cele din urmă cu Gazisehir Gaziantep, pe doi ani, şi a fost prezentat oficial. Antrenorul român vrea să ia cu el şi doi fotbalişti din Liga 1: pe Denis Alibec (Astra) şi pe Junior Morais (FCSB).

De la plecarea din România, din 2017, Marius Şumudică a antrenat două echipe în străinătate. În Turcia, la Kayserispor, unde a petrecut un an, şi la Al Shabab, în zona Golfului, unde s-a aflat tot timp de un sezon. Şumudică a câştigat titlul şi Supercupa României cu Astra, în 2016, şi i-a dus pe giurgiuveni în primăvara europeană din Europa League.