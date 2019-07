Marius Tuca, surse: Probele ADN din butoi apartin 99,99% Alexandrei

gheorghe dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marius Tuca spune, pe surse, ca probele confirma ca ramasitele umane din butoi apartin Alexandrei, iar rezultatele ar urma sa fie date public maine. Inregistrare AUDIO publicata de familia Alexandrei Macesanu cu cei de la 112 "Din surse oficale anchetei, am informatia ca au fost luate probe preliminarii ADN din butoiul in care au fost gasite cenusa, bijuteriile si fragmente de oase, iar acestea corespund, din pacate, Alexandrei Macesanu in proportie de 99,99%. De asemenea, au fost luate probe ADN de la parintii Alexandrei si probele prelevate corespund cu probele ADN identificate la fata locului. Sigur ca poate exista o contraexpertiza. Aceste rezultate vor fi facute publice maine, miercuri ...