Marius Șumudica a fost internat: 'Mi-e foarte rau. Doctorii nu vor sa-mi dea drumul acasa, spun ca e foarte periculos'

Marius Șumudică, antrenorul echipei Gaziantep, a fost internat în spital, în România, la Floreasca, din cauza unor probleme medicale. A făcut bronhopneumonie și va rămâne sub atenta supraveghere a medicilor câteva zile.

„Am făcut bronhopneumonie. Am fost la spital și-n ziua meciului, în Turcia. Am făcut perfuzie, am bătut, seara am venit acasă, în România, și trei zile am fost la pământ. Sunt pe antibiotice, mi-e foarte rău. Doctorii nu vor să-mi dea drumul acasă, spun că e foarte periculos.” , a declarat Marius Șumudică pentru gsp.ro.

Citește și: Cutremur în piață! Supermarketurile, out din orașe

Marius Șumudică este, din iunie 2019, antrenorul celor de la Gaziantep, în prima ligă turcă de fotbal. În acest timp, a condus echipa în 19 meciuri, înregistrând 8 victorii, 5 egaluri și 6 înfrângeri.

În această stagiune, Gaziantep este pe locul 10 din 18 echipe, cu 23 de puncte.

Citește și: În prag de Crăciun, Adrian Năstase a răbufnit: Nu voi mai accepta .