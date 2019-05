Marius Șumudica și-a reziliat contractul cu Al-Shabab

Marius Şumudică şi-a reziliat contractul cu Al-Shabab, se anunţă pe pagina de Twitter a clubului. Deşi în ultimele zile antrenorul a vorbit despre prelungirea contractuală, duminică a venit anunţul:

”Managementul clubului a decis ca antrenorul român să îşi încheie contractul cu echipa, de comun acord”. Coincidenţă sau nu, anunţul a fost făcut cu câteva minute înainte de începerea meciului dintre FCSB şi CFR Cluj. Vicecampioana, prin vocea lui Gigi Becali, anunţa că tehnicianul este unul dintre numele care ar putea prelua echipa din vară, după ce va pleca Mihai Teja, conform Mediafax.

Citește și: Mihai Tudose intră la RUPERE în scandalul reținerilor de la Topoloveni: 'Cine nu strigă Dragnea Președinte are parte de o plimbare cu duba'

Al Shabab a ratat clasarea pe locul trei în campionatul din Arabia Saudită, care i-ar fi asigurat prezenţa în Liga Campionilor Asiei, după eşecul din ultima etapă, pe terenul lui Al Hilal, scor 3-2. Totuşi, aşteptările celor din jurul echipei au fost depăşite, iar antrenorul român a avut parte de o surpriză, la finalul sezonului. Poziţia lui Şumudică şi a conducerii era un clară, că vor merge mai departe şi în sezonul următor:

”Am făcut un sezon bun şi am terminat pe locul cinci. Sunt mulţumit de echipa mea şi de jucători. Mai am un an de contract, îmi doresc să rămân şi preşedintele clubului mi-a oferit prelungirea contractului”, declara Marius Şumudică, dar se pare că preşedintele nu i-a prezentat cum stă cu adevărat situaţia, iar antrenorul este nevoit acum să îşi găsească un nou angajament.