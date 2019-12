Marius Șumudica spune ca medicul i-a interzis sa revina in Turcia din cauza problemelor de sanatate

Marius Șumudică, antrenorul formației Gazișehir Gaziantep, a anunțat că nu va mai reveni în Turcia pentru meciul echipei sale cu Yeni Malatyaspor. Tehnicianul a fost diagnosticat cu pneumonie, iar medicul i-a interzis lui Șumudică să zboare, în ciuda faptului că își cumpărase deja bilete de avion.

"Trebuia să fiu acolo. Nu contează că am pierdut biletele, îmi pare rău că nu sunt la echipă, dar sper ca băieţii să încheie bine această primă jumătate a sezonului. M-a văzut vineri doamna doctor Bădulescu, un reputat pneumolog care ţine cu Rapid, şi mi-a interzis categoric să zbor. Am vrut să plec cu maşina, dar n-aş fi făcut decât să-mi înrăutăţesc sănătatea. Doamna doctor mi-a schimbat tratamentul şi mă simt mai bine. Cel puţin aşa mi se pare mie. Șapte zile trebuie să iau noul antibiotic prescris, plus celelalte medicamente şi sper să scap", a declarat Șumudică, pentru Digi Sport.

Șumudică spune că are încredere în stafful său, care va conduce partida cu Yeni Malatyaspor, de duminică, din ultima rundă a turului de campionat: "Am spus de fiecare dată că am lângă mine un staff extraordinar. Oricum vorbesc cu ei şi cu jucătorii de o grămadă de ori pe zi şi am mare încredere că o să încheiem cu o victorie".

Șumudică a anunțat marți, în Ajunul Crăciunului, că a fost diagnosticat cu bronhopneumonie și a fost internat în spital.

Marius Șumudică (48 de ani) conduce formația turcă Gazișehir Gaziantep de la începutul acestui sezon. Cu antrenorul român pe banca tehnică, nou-promovata se află pe locul 10 în prima ligă turcă, având 23 de puncte acumulate în primele 16 runde.