Mark Gitenstein, fost ambasador in București, face parte din echipa de tranziție a lui Joe Biden

Candidatul democrat la președinția Statelor Unite Joe Biden, câștigător al alegerilor prezidențiale din SUA, l-a cooptat pe Mark Gitenstein, fostul ambasador SUA în România din perioada 2009-2012, în echipa sa de tranziție și preluare a puterii la Casa Albă, ca membru în consiliul consultativ (advisory board), potrivit unui articol publicat de Profit.ro. Gitenstein se află, […] The post Mark Gitenstein, fost ambasador în București, face parte din echipa de tranziție a lui Joe Biden appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.