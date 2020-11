Mark Gitenstein, fostul ambasador al SUA la Bucuresti, face parte din echipa de tranzitie a lui Joe Biden

Mark Gitenstein (73 de ani), fostul ambasador al SUA la Bucuresti in perioada 2009 - 2012, face parte din echipa de tranzitie anuntata de presedintele-ales, Joe Biden, potrivit site-ului oficial. Informatia, publicata in premiera de Profit.ro, confirma relatia de prietenie de aproape 40 de ani intre Gitenstein si Biden, care au lucrat indeaproape in Senatul SUA, dar si atunci cand Biden era vicepresedintele SUA.