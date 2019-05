Marsul vietii 2019 - Laude-Reut cinsteste memoria victimelor holocaustului la Auschwitz-Birkenau

In perioada 29 aprilie - 3 mai 2019, elevii Complexului Educational Laude-Reut si colegii lor de la Colegiul Ion Creanga Bucuresti au participat la MARCH OF THE LIVING, un program educativ anual, aducand peste 20.000 de persoane din intreaga lume in Polonia sa studieze istoria Holocaustului si sa inteleaga radacinile prejudecatilor, intolerantei si urii, ca o lectie de istorie pe viu.