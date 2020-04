Marsul Vietii - online de la Auschwitz de ziua Holocaustului

In calitate de reprezentant oficial in Romania al International March of the Living din Israel, Fundatia Magna cum Laude-Reut - Complexul Educational Laude-Reut s-a inscris sa participe la evenimentul organizat pentru perioada 19 - 23 aprilie 2020, in Polonia - editia a 32-a a Marsului Vietii intre Auschwitz si Birkenau, un program educativ anual, aducand peste 20.000 de persoane din intreaga lume in Polonia sa studieze istoria Holocaustului si sa inteleaga radacinile prejudecatilor, ...