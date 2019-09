Marti, 1 octombrie, e Acoperamantul Maicii Domnului! Sarbatoare cu Cruce Rosie

Prima zi a lunii octombrie are o semnificatie aparte pentru toti credinciosii din tara noastra, intrucat se sarbatoreste Acoperamantul Maicii Domnului, cunoscuta in popor si sub denumirea de Pocroave. Potrivit datinilor crestine, „Maica Domnului s-a aratat inaintea poporului, stand in vazduh si rugandu-se cu lacrimi”.

Traditii si obiceiuri de Acoperamantul Maicii Domnului

Ca majoritatea sarbatorilor cu Cruce Rosie din calendarul ortodox, nici Acoperamantul Maicii Domnului nu duce lipsa de traditii si obiceiuri pe care oamenii le cunosc si le respecta cu sfintenie. Spre exemplu, in aceasta zi, taranii pregatesc ogoarele pentru sezonul rece si acoperirea pamantului cu bruma, iar fetele a caror podoaba capilara nu este atat pe bogata pe cat si-ar dori, se roaga Sfantului Potocava, pentru a le acoperi capul cu mai mult par.

Totodata, credinciosii tin post, pentru a fi feriti de boli, inec sau suparari, iar gospodinele pregatesc placinte de post, umplute cu mere sau dovlecei, pentru a le servi rudelor. In unele sate, oamenii obisnuiesc sa stropeasca vitele cu apa sfintita, pentru a fi ferite de boli pe toata durata sezonului rece. O traditie din batrani ne spune ca parul taiat de Acoperamantul Maicii Domnului pastreaza legatura cu corpul, motiv pentru care nu trebuie aruncat sau nici ars, fiindca poate fi luat de vrajitoare ori de oameni rai, care fac diverse farmece.

Tot ce trebuie sa stii despre Acoperamantul Maicii Domnului

„Acest praznic a inceput a se praznui pentru o pricina ca aceasta: in zilele imparatului Leon cel Intelept in Constantinopol, spre o duminica, facandu-se priveghere de toata noaptea in sfanta biserica Vlaherna a Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu, in intaia zi a lunii octombrie, si multimea poporului stand inainte, ca la patru ceasuri de noapte fiind, Sfantul Andrei cel nebun pentru Hristos si-a ridicat ochii in sus impreuna cu ucenicul sau, Fericitul Epifanie, si au vazut pe Imparateasa cerului, pe ocrotitoarea a toata lumea, pe Preasfanta Fecioara Nascatoare de Dumnezeu, stand in vazduh si rugandu-se, stralucind cu lumina si acoperind pe popor cu cinstitul sau omofor, inconjurata de osti ceresti si de multime de sfinti, care stateau in haine albe cu cucernicie imprejurul ei; din care doi erau mai alesi, Sfantul Ioan inaintemergatorul si Evanghelistul Ioan.

Iar cele cu umilinta graiuri ale rugaciunii ei catre iubitul sau Fiu si Dumnezeul nostru Iisus Hristos, acestea s-au auzit: „Imparate ceresc, primeste pe tot omul cel ce Te slaveste pe Tine, si cheama in tot locul preasfant numele Tau; si unde se face pomenirea numelui meu, acel loc il sfinteste, si preamareste pe cei ce Te preamaresc pe Tine, si pe cei ce cu dragoste ma cinstesc pe mine Maica Ta. Primeste-le toate rugaciunile si fagaduintele si-i izbaveste din toate nevoile si rautatile”. stiind si noi pe solitoarea si pe acoperitoarea noastra, sa nazuim catre dansa cu umilinta strigand: „Acopera-ne pe noi cu acoperamantul tau, Preasfanta Fecioara, in ziua rautatilor noastre; acopera-ne in toate zilele noastre, iar mai ales in ziua cea rea cand sufletul de trup se va desparti, de fata sa ne stai intru ajutor, si sa ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din vazduh, cele de sub cer, si in ziua infricosatoarei judecati, sa ne acoperi pe noi intru ascunsul Acoperamantului tau”, se arata in calendarul ortodox.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.