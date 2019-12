MARTOR CHEIE in dosarul Vladescu audiat in SUA - Unul dintre cei la care ajungeau banii 'datorati' de austrieci avea sarcina de a nu lasa nicio dovada scrisa

STIRIPESURSE continuă prezentarea culiselor mega-dosarului de corupţie al fostului ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu, în care vor fi judecaţi alături de acesta şi fostul deputat Cristian Boureanu, cumnatul lui Mircea Geoană dar şi o apropiată a acestora.

Astfel până la acest moment STIRIPESURSE a prezentat în detaliu înţelegerea iniţială acestui grup de persoane cu reprezentanţii societăţii Swietelsky, compania care a câştigat lucrările de reabilitarea a tronsonului de cale ferată Bucureşti Constanţa.

Astfel, pe scurt, anchetatorii acuză, că după ce compania a câştigat cei patru s-ar fi interpus pe firul plăţilor către compania străină şi ar fi cerut un comision pentru decontarea rapidă a banilor de lucrări.

Anchetatorii arată în dosarul transmis instanţei de judecată că în cursul anului 2009, reprezentanţii Swietelski au ajuns la o nouă înţelegere privind plata unui comision de 10% din sumele încasate de la CN CFR SA către funcţionarii români care aveau atribuţii în aprobarea plăţilor pentru lucrările executate sau către persoane care aveau influenţă asupra acestora.

Participanţii la această nouă înţelegere au fost Peter Gal (director al Filialei de Construcţii Feroviare a Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.) şi Josef Hornegger (director general al Swietelsky România), Hozoc Florin, în calitate de reprezentant de fado al companiei Swietelsky, Boureanu Cristian, membru marcant al partidului aflat la guvernare, deputat în Parlamentul României, Vlădescu Sebastian, fost ministru al finanţelor în perioada 2005-2007 şi ocupând din nou în această funcţie în perioada 23.12.2009-3.09.2010, Dascălu Constantin, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor în perioada 10.01.2009-21.10.2010, persoană apropiată de prim-ministrul Emil Boc, Trăilescu Filip, cel care a pus la dispoziţie conturile unor societăţi offshore prin intermediul cărora comisionul urma să fie transferat din conturile companiei Swietelsky în condiţii de aparentă legalitate.

Audiere în SUA

"Aceste lucruri sunt confirmate şi de martorul ... care a arătat că persoanele implicate în rezolvarea deblocării plăţilor către societatea Swietelsky au fost Vlădescu Sebastian, Boureanu Cristian şi, în calitate de intermediar, Hozoc Florin: «Despre implicarea domnului Vlădescu Sebastian în cel de-al doilea contract, încheiat cu Hozoc Florin, am aflat de la Boureanu Cristian, care mi-a spus că este parte şi domnul Vlădescu în acest contract, dar persoana de legătură nu mai este Boştină Doru, ci Hozoc Florin, care are expertiză şi cunoştinţe în domeniul fiscal, fiind util. Nu am întrebat ce sume a primit Vlădescu Sebastian în baza celui de-al doilea contract»", se arată în dosarul de la ICCJ.

Anchetatorii redau integral raportul de audiere transmis de SUA după discuţille cu acest martor.

"Aceleaşi aspecte rezultă şi din raportul de anchetă întocmit în cadrul comisiei rogatorii efectuate în SUA cu privire la audierea martorului: ,Aproximativ în septembrie 2013, Boureanu s-a adresat lui ... în cadrul unui eveniment şi i-a spus lui ... că are o problemă cu Swietelsky. Swietelsky îi datora lui Boureanu aproximativ două milioane de euro din contractul din 2010, iar Boureanu voia ca ... să îl ajute să-şi recupereze banii.

Banii le erau datoraţi lui Boureanu, Vladescu şi unui alt individ pe nume Florin Hozoc. Hozoc era un specialist IT care se ocupa de documente, conform înţelegerii că nu va lăsa nicio dovadă scrisă. Compania lui Hozoc ar putea avea contracte cu Swietelsky în Elveţia. Boureanu era omul de legătură între Hozoc şi ....

... a fost de acord să îl ajute pentru un comision de o valoare egală cu o treime din banii recuperaţi. ... s-a dus la Viena, Austria şi a vorbit cu Gal. ... a menţionat iniţial plata restantă în faţa lui Hornegger, ceea ce l-a deranjat pe Gal, deoarece Hornegger nu ştia despre plată. Gal a părut surprins că ... ştia despre banii datoraţi lui Boureanu. Gal a recunoscut plata restantă şi a afirmat că întârzierea a fost cauzată de probleme nerezolvate aflate în legătură cu TVA (taxape valoarea adăugată).

Datorită eforturilor lui ..., Swietelsky a plătit banii datoraţi către Boureanu, Vlădescu şi Hozoc. Cei trei au vrut să îi plătească comisionul lui ... în numerar, dar ... a refuzat acest lucru şi i-a instruit să transfere banii către compania lui ... din Cipru, Mereta Investments (MI). Conturile MI erau pe numele Annei. Hozoc a transferat aproximativ 70.000-75.000 de euro în conturile MI din Cipru, sume pe care ... le-a descris drept onorarii de consultanţă juridică. ... a plătit impozite pentru aceşti bani. Aceasta a fost singura plată pe care ... a obţinut-o vreodată de la Boureanu, Vlădescu şi Hozoc în legătură cu banii recuperaţi»", se arată în dosarul de la instanţă.