Marturia care rastoarna cazul Caracal. Afaceristul italian, despre fiica lui Dinca: Mi-a propus sa ies cu fete. Cum se apara aceasta

fiica lui gheorghe dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un afacerist italian ofera informatii care rastoarna cazul de la Caracal. Acesta spune ca fiica lui Dinca, Daniela i-a propus sa iasa cu fete cand vine in Romania, acesta spunandu-i ca el are familie si nu iese. De asemenea, italianul precizeaza ca o vedea mereu pe aceasta in compania altor fete. Intrebat daca fetele erau minore, acesta a raspuns ca nu stie. Noi imagini cu Gheorghe Dinca, inainte ca Alexandra sa sune la 112. Cum a incercat monstrul din Olt sa pacaleasca anchetatorii - FOTO, VIDEO Fiica lui Gheorghe Dinca, intr-o interventie telefonica, neaga cu vehementa sa vorbeasca despre cazul in care tatal sau este implicat. „Maine vor fi declaratii”, a spus aceas ...