Marturia cutremuratoare a unei tinere, supravietuitoare in explozia din Beirut. Cladirea mea s-a prabusit in explozie si am fost ranita destul de rau la cap

„Bună tuturor, mulțumesc pentru grija voastră. Clădirea mea s-a prăbușit în explozie și am fost rănită destul de rău la cap (lipsesc o bucată din frunte). Am reușit să urc printre dărâmături și să merg în altă parte a orașului pentru ajutor și sunt îngrijită de oameni buni. Am fost operată și sunt în spital deocamdată. Mulțumesc din nou pentru îngrijorare, vă voi ține la curent și ar trebui să mă recuperez rapid. Sper că toți ceilalți din Beirut sunt în siguranță”, a transmis tânăra de pe patul de spital.