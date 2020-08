Marturia cutremuratoare a unui barbat din Lugoj a carui tata a fost rapus de Covid in spital: Umilințe pe patul ATI

Un bărbat din Lugoj povestește experiența traumatizantă trăită la spitalul din localitate, unde tatăl lui s-a stins la secția ATI. Omul descrie tratamentul inuman la care a fost supus tatăl lui și umilințele pe care a fost nevoit să le accepte în ciuda faptului că era muribund.

O experiena foarte trista in care mi-am pierdut tatăl in sectia de ATI , De tatăl meu s-a ocupat doctorita Duma Georgeana asa zisa doctorita din punctul meu de vedere. Sunt cadru medical si am lucrat multi si pe reanimare. Daca te depaseste o situatie lasi pacientul la un medic competent nu faci experimente pe pacienti! Georgeana Duma de pe ATI pentru ca eu nu o pot numi medic pe langa faptul ca e o incompetenta face si abuz de suferinta pacientului! Nu a tratat bolnavul in functie de antecedente ! Am cerut sa fie transferat in Timisoara unde i s-a facut un loc , mi-a spus ca nu este loc . Am sunat cardiologul tatalui meu care a vrut sa il transferam in Timisoara dar a spus ca nu poate extrage el un pacient din spitalul din Lugoj, fara acordul celor din Lugoj ! El colabora cu spitalele din Timisoara nu si Lugoj . Nu s-a sinchisit ! Nici nu ne-a intrebat daca putem gasi pe cineva pentru plasma ! Doar cateva fraze sa va spun cum s-a purtat cu tatal meu pe care mi le-a spus ea nervoasa la telefon : Te leg de pat !!! Legal am dreptul sa te leg!!! Imi imaginez ce cum au fost ultimele clipe ale tatalui meu ! Mi-a spus la telefon ca tatal meu nu e coerent, mi l-a prezentat ca pe un dezechilibrat , mai putin mi-ar fi zis ca e nebun!

Mentionez ca tatal meu e pastor penticostal un stalp al familiei , al bisericii , echilibrat din toate punctele de vedere, prieten cu toti , respectat in toata tara , prieten cu patriarul actual a Romaniei, aprecia omul la adevarata lui valoare . Dar aceasta duduie a strigat in salon ca toti crestinii daca ar murii nu i-ar parea rau! Eu scum scriu in termeni frumosi nu fosesc cuvintele ei ca imi e scarba ! Tatal meu inainte de a intra in spital avea toate analizele bune, mi-a confirmat chiar cardiologul lui ! Avea mare grija de sanatatea lui! Manca echilibrat ! Isi cunostea tratamentul !un om f destept cu care puteai colabora frumos ! Nu l-a asigurat nimeni ce tratament ii da! Inainte de a administra un tratament e normal sa explici bolnavului ce ii faci ! Nu spui ca sti tu ca medic ca sti tu mai bine ce faci! Pt pacient nu e normal sa nu cunoasca ce i se administreaza! Orice pacient are dreptul la informatii inclusiv cand ii faci o recoltare de sange , informezi pacientul ce faci si de ce ii iei sange! Am lucrat in reanimare cu pacienti intubati si explicam tot ce fac chiar daca erau intubati pt ca nu stiam sigur daca aud si simt, nu vroiam sa intre in panica , dar m-a socat sa vad ca tatal meu nu a avut parte de o ingrijire normala! L’au traumatizat! Cand am intrebat-o cum o cheama nu a vrut sa se prezinte ! A spus “ma numesc Georgeana si atat” acestea au fost cuvintele ei ! Doresc pt binele Lugojenilor ca aceasta femeie sa nu isi mai exercite drepturile in spitalul nostru din Lugoj . Nu am liniste până nu o vad iesita din drepturile de medic !!! Pe langa faptul ca era incompetenta relational e zero! Nu se poate sa relationezi in halul asta cu un pacient! Un om care abia respira sa il faci in toate felurile !!! Sa tipi la el ! Sa i vorbesti ca la un gunoi! Sa il legi de pat pt ca voia sa ia legatura cu noi familia! Eu am martori ca asa s-a intamplat , chiar daca a fost sectie de covid , pot dovedi oricand ca asa s-a intamplat! Ce cauta asa medici in spitale oameni buni !! Nu noi ii platim ??? Pe banii nostri ne distrug ! Tratam oamenii in functie de religie? De culoare? Sau??????, a scris bărbatul pe pagina lui de Facebook.