Marturia emotionanta a surorii politistului ucis de Lepa, dupa ce ucigasul s-a sinucis

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ucigasul politistului din Timis s-a sinucis in spatele gratiilor. Ionel Marcel Lepa a fost gasit inconstient de gardieni in grupul sanitar, iar manevrele de resucitare au fost zadarnice. Incidentul este investigat de o comisie a inchisorii si de procurori. Ancheta merge mai departe si la Inspectoratul de Politie din Timis, unde se verifica daca actiunea de prindere a lui Lepa, in timpul careia si-a pierdut viata agentul Cristian Amariei a fost bine organizata. In spatiul public, au aparut informatii ca politistii trimisi sa il prinda pe Lepa nu stiau cat este de periculos. Ionel Lepa s-a spanzurat in baia celulei Ionel Marcel Lepa era incarcerat, in carantina, in Penitenciarul din Timisoara inca de joi. Urma sa ramana acolo 20 ...