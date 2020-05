MARTURIA ȘOCANTA a unei mureșence SANATOASE INTERNATE CU FORȚA, pentru coronavirus: femeia NU a avut niciodata boala

Abuzurile făcute în sistemul de sănătate din România ies la iveală. O femeie din Mureș a povestit cum a fost testată de coronavirus la serviciu, internată cu forța și ținută în spital două săptămâni deși nu avea simptome. În spital, femeia spune că nu a primit tratamentul trecut în fișa medicală și că după ce s-a externat s-a testat de anticorpi și....surpriză, nu îi are, pentru că nu a avut niciodată coronavirus, deși a fost internată cu forța.

“Eram 22 de femei, care foloseam două toalete și două dușuri. Nu am avut niciun simptom de COVID19, în toată perioada în care am stat în spital. Dar eram în același loc cu bolnave internate de 5-6 săptămâni, pe care le auzeam tușind și care chiar se aflau într-o suferință reală. Ne întrebau în fiecare zi dacă nu ne doare nimic, dacă nu au apărut simptome. De fiecare dată răspundeam negativ și atunci ne întrebau, mai în glumă, mai în serios, ce căutăm acolo”.

Ne-au aruncat dosarul medical de la etajul 1, pe geam. Abia când am ajuns acasă am realizat că nu am primit medicația care era trecută în fișa de observație. Am avut diaree vreme de mai multe zile, iar pe foaia de observație scrie că am primit în fiecare zi probiotic. De fapt, am primit un singur plic, timp de o săptămână. În fișa unei colege scrie că a primit medicamente pentru tensiune, dar nu i s-a dat nici măcar o pastilă", a declarat femeia, pentru Mureș.ro.