Marturia socanta a patronului terasei din Halkidiki unde au murit o romanca si fiul ei

Este stare de urgenta in Halkidiki, unde o romanca din Cluj si fiul ei de 8 ani au murit, in urma unei furtuni apocalitice. In total, sapte persoane n-au avut nicio scapare, iar alte 140 au fost ranite, printre acestea din urma, si sotul femeii, care s-a prapadit. Cei trei se aflau cu prietenii in vacanta, iar vijelia devastatoare i-a prins intr-o taverna, de care s-a ales praful. La doua zile de la dezastru, Grecia este inca in stare de soc. Oamenii nu au toti, apa si curent electric, iar in statiuni peisajul este dezolant. Asa a aratat inainte de vijelie taverna in care si-au gasit sfarsitul o romanca si fiul ei. Locul este acum distrus. Cosmin Stan, corespondent Stirile ProTV: „Acesta este locul ...