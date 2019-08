Marturia unei femei abuzate de Gheorghe Dinca: " Nu zicea nimic, doar se musca de buza"

Dinca Gheorghe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie in varsta de 49 de ani a depus la Inspectoratul de Politie din Olt o plangere pe numele lui Gheorghe Dinca in care il acuza pe acesta ca a violat-o si lovit-o. Femeia a povestit prin ce a trecut, in luna mai, cand s-a dus la Dinca sa ii praseasca porumbii. Gheorghe Dinca a rupt tacerea dupa trei saptamani de cand a fost prins ”M-a luat de acasa si mi-a zis ca are de sapat niste porumbi, in gradina. La 12 s-a sculat, ca era beat, bause tuica si cu vin, m-a tras, mi-a sucit mana, m-a tras de par, m-a pus in pat, apoi in genunchi, apoi m-a dezbracat si mi-a facut si in fund, si peste tot. Apoi s-a culcat, iar eu m-am dus la sapa. Se facuse ceasul 3. Apoi, m-am dus la el sa ii spun ca plec ...