Marturie cutremuratoare a femeii care a stat langa politistul ucis: ''L-am vazut ca moare si nu pot sa-l ajut''- VIDEO

Cristian Amariei a fost impuscat in timp ce se afla in misiune! Un politist al Postului de Politie Recas, din judetul Timis, a fost impuscat mortal in misiune, in timp ce incerca sa opreasca masina in care s-ar fi aflat un barbat dat in urmarire internationala. Colegii politistului il cauta acum pe faptas. Polititstul a murit in sant, acolo unde cazuse dupa ce a fost atins de doua gloante. Femeia din Izvin care i-a acordat primul ajutor politistului impuscat spune ca a trait clipe groaznice. Angelica Toma povesteste ca atat ambulanta, cat si fortele de interventie au venit abia dupa o ora in sprijinul politistilor din Recas. Focuri de arma la Suceava - Un urmarit ...