Marturie delicata a prietenei Cristinei Țopescu: 'Cristina a suferit o depresie'

Medicul oftalmolog Monica Pop a făcut la România TV mărturisiri despre Cristina Țopescu, găsită moartă în locuința sa. Cele două erau prietene.

''As fi vrut sa nu am ocazia niciodata sa vorbesc despre asa. Cand a plecat domnul Cristian, Cristina a suferit o depresie. In aceeasi perioada a mai pierdut si doi caini. Cristina era o singuratica, asa a fost dintotdeauna. Are doi frati, care nu stau in Bucuresti, mama care sta in Germania. A fost prima data cand nu mi-a raspuns, i-am scris de Sf. Cristian, de Craciun. A apelat la psiholog pentru depresie, după moartea tatalui sau. Am mers cu ea la spital de cateva ori, cand era internat domnul Topescu, el se bucura foarte mult cand o vedea. Am fost de cateva ori la cinematograf ămpreuna, ea alegea intotdeauna filmul si avea alegeri foarte placute. Ea era o artista in felul ei.'', a declarat Monica Pop, în direct la România TV.

