Marturie din interior: Haos si abuzuri la DSP Bucuresti - Rezidentii acuza ca au fost detasati fortat si ilegal

Zeci de medici rezidenţi din Bucureşti au parte de zile de coşmar după ce au fost detaşaţi cu forţa la DSP, fără să fie întocmite toate formalităţile legale. Cei care nu s-au prezentat la DSP Bucureşti au fost ameninţaţi că vor ajunge în comisia de disciplină şi vor fi daţi afară din rezidenţiat, relatează mai mulţi medici pentru STIRIPESURSE.RO. În prezent, la DSP Bucureşti lucrează mai mulţi medici rezidenţi fără acte de detaşare.

Medicii rezidenți trebuie să desfășoare activități specifice specialității în care sunt confirmați conform Ordonanței de Urgență nr. 18 din 29 august 2009. Potrivit Legii 55/2020, coroborată cuLeegea 136/2020 și Codul Muncii, împreună Ordinul comun nr. 1013/4463/04.06.2030 al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, medicii rezidenți pot fi detașați pe perioada stării de alertă și activitatea lor se recunoaște sub forma stagiului de bază, însă este necesar să existe un ordin de detașare, ordin care lipsește cu desăvârșire în situația de la DSP Bucureşti.

Legea 136/2020 reglementează clar detașarea pentru o perioada de maxim 30 de zile, nu 60 așa cum sunt obligaţi medicii de către conducerea DSP București. În momentul de față, rezidenții care merg către DSP București, nu au nicio bază legală pentru prezenţa acolo, ei fiind obligați să își desfășoare curicula de pregătire în rezidențiat, nu activități specifice DSP.

Medicii detaşaţi se confruntă cu un volum enorm de muncă, nu li s-a făcut niciun instructaj, iar rezultatul este cel deja prezentat de mai multe ori în presă: la DSP Bucureşti nu răspunde nimeni la telefoane, iar persoanele testate pozitiv nu sunt căutate de nimeni.

STIRIPESURSE.RO prezintă mărturia unui medic rezident care a fost mutat la DSP Bucureşti:

"Sunt medic rezident si imi doresc sa raman sub anonimat, ca sa nu mi se intrerupa contractul de munca. Dupa cum stiti, la inceputul lunii aprilie, eu si colegii mei am fost detasati in cadrul serviciului TelVerde, informatii coronavirus.

In data de 30-31 august am fost contactati de coordonatorii de rezidentiat, pentru a fi intrebati daca suntem de acord sa fim detasati din nou, de data aceasta in cadrul DSP Bucuresti, pentru 30 de zile. Marea majoritate din noi a refuzat. Ulterior ni s-a comunicat ca suntem obligati sa fim de acord.

Nu au fost contactate toate specializarile, doar medicina de familie, si inca 2 specializari de la stomatologie UMF. Rezidentii de dentara de la Titu Maiorescu si celelalte specializari de la Med. Generala precum sanatate publica, igiena, epidemiologie, care ar avea o oarecare legatura cu subiectul nu au fost chemati. Impreuna cu noi sunt si cateva asistente medicale.

Pe 1 septembrie ne-am prezentat la sediul DSP din strada Avrig pentru a primi mai multe informatii despre ce va urma, program de 7 ore, o zi da, una nu, inclusiv in weekend, pe o perioada de 60 de zile, nu 30 cum fusesem initial anuntati. Avand in vedere situatia actuala si cadrul legislativ, o detasare se poate obtine cu acordul persoanei in cauza pentru 60 de zile, sau fara acord pt 30 de zile, dar numai cu existenta unui ordin de ministru. De atunci(luni) am solicitat zilnic ordinul respectiv, insa fara rezultat. Am incercat sa expunem problema coordonatorilor de rezidentiat, insa ni s-a spus “ sa mergem la program”. Joi am primit un asa zis ordin, care este de fapt un draft, justificare legala a faptului ca detasarile se pot face pe perioada starii de alerta , din data de 4.06.2020, nimic care sa ateste prezenta noastra aici, perioada sau numele fiecaruia dintre noi sau locul detasarii(DSP). Conform legii in vigoare, orice detasare la DSP, data sub ordin de ministru beneficiaza de spor 50%. Probabil acesta este motivul pentru care cei de acolo nu vor sa ne incadreze legal. La intrebarile legate de spor ni s-a raspuns ca este vorba doar despre detasarile afara din localitate, desi din formularea legii nu se intelege tocmai asa. Avem colegi in centre DSP din alte judete care l-au primit. Spitalele platitoare, cu care avem contract nici nu stiu de aceasta schimbare. Colegii mei au solicitat ieri printr-o cerere la RUNOS DSP revenirea la stagiul de baza din cadrul rezidentiatului, iar cei de la RUNOS au raspuns ca nu pot lua in considerare cererea, dat fiind ca nu figuram in cadrul DSP.

Am luat legatura cu medicii scolari care au desfasurat aceasta activitate pe perioada verii si nici ei nu au primit vreun ordin, ce sa mai vorbim despre spor.

Ni s-a spus ca vom fi destui rezidenti pe tura, suntem intre 2 si 8 pe departament, la sute de cereri zilnice, in cazul, in care cineva se intreaba de ce nu se raspunde. Niciunuia din noi nu i s-a facut vreun training, totul este dezorganizat si daca aceasta este institutia care ar trebui sa ofere siguranta contra pandemiei, inteleg de ce sunt 1400 de cazuri zilnice. Sunt Zeci de telefoane, rezultate intarziate, anchete desfasurate cu intarzieri mari si cereri de avize acordate de DSP pt concediul medical netrimise, desi pacientii au fost testati pozitiv chiar si cu 3-4 saptamani inainte. Oamenii au nevoie de avizul acesta pentru ca medicii de familie sa le poata acorda concediu medical, multi dintre ei riscand sa li se intrerupa contractele de munca in lipsa actelor doveditoare ca au fost infectati/contacti. Nu stiu cat este rea vointa, dar cu siguranta oamenii sunt depasiti, atat de nr solicitarilor, de cantitatea de munca, si cateodata chiar si de tehnologie.

La serviciul de anchete sunt pacienti diagnosticati de 7-10 zile inca nesunati pentru realizarea unei anchete, iar la departamentul de rezultate la fel, pana ajung rezultatele pacientii aproape ies din perioada de izolare.

Intelegem cu totii situatia actuala, dar nu am invatat atata timp ca sa ajungem sa introducem date in calculator, sa raspundem la telefoane sau sa sunam sute de oameni. Nu pentru asta am invatat. Activitatile acestea ar putea fi facute de orice licean, absolvent de 10 clase, voluntar, absolut oricine. Va intrebati de ce sistemul e cum e?! Pentru ca totul este politic! Sunt aceiasi oameni care conduc de zeci de ani, comozi, cu venit frumusel, carora le convine sa stea si sa nu faca nimic.

Ne cerem drepturile, aparent nimeni nu ne ia in seama, suntem un fel de bataie de joc, presupunandu-se ca daca esti mic esti si prost si usor de manipulat. Vrem acces la educatia pentru care am muncit atat, vrem egalitate si lipsa de discriminare. Vrem ca si noi sa lucram ceea ce am invatat, la fel ca colegii nostri care nu au fost chemati. Si daca din cauza situatiei actuale nu ne putem practica meseria, vrem macar ca legea sa se respecte, vrem ordinul de ministru si sporul reglementat. Dar cel mai tare vrem ca toata coruptia si manipularea din sistem sa dispara, pentru ca in conditiile in care se desfasoara lucrurile acum, pandemia nu va trece in Romania."