Marturie emoționanta facuta de chef Joseph Hadad / VIDEO

Pentru prima oară, chef Joseph Hadad și-a deschis sufletul într-un studio de televiziune și a vorbit despre moartea soției sale. Invitat la emisiunea La cină, cunoscutul bucătar a vorbit despre necazul vieții sale cand a rămas singur, cu trei copii.

“Când am venit de la muncă, de la Casa Vernescu, erau afară 40 de grade, noaptea 30. Și soția mea a intrat în pat cu mine cu sutien. I-am spus “ești nebună, cum te culci cu sutien?” Și ea mi-a spus: “mă doare, Josi”. A fost la doctor și i-a dat antibiotic și ea, de fapt, avea cancer. Cancer de sân. Acum, când vorbesc despre asta, mă simt puțin vinovat. De ce? Pentru că tot timpul am avut grijă de munca mea, de bucătărie, de oameni, și nu de familia mea! Asta a fost o mare problemă. Munceam de la 10 dimineață până la 1 noaptea, zi de zi. Nu am văzut ce se întâmplă la mine, în grădina mea, și am greșit. Am vrut să cresc, să fiu cel mai bun chef, am făcut școală în Franța, în America… dar, pe de altă parte, am lăsat puțin familia și am greșit. Când am aflat că avea cancer, nu știam la cine să apelez. Am apelat la soția lui Cristi Borcea, Mihaela. Era prietenă bună. M-a trimis la un doctor foarte bun, specialist în cancer. Când a văzut-o pe Ghila, pe soția mea, i-a spus ca e foarte grav și ne-a sfătuit să plecăm în Israel. Am plecat în Israel, am stat la mama lui Ghila și nu am spus de ce am venit, am venit în vizită. Am fost la spital și am făcut analize și ne-au spus să așteptăm 10 zile. După trei zile, ne-au chemat. Și când Ghila a plecat la baie, docotrul m-a întrebat: domnul Hadad, câți copii aveți? Atunci am știut că nu are nicio șansă. Pregătește-te! Astea au fost cuvintele!”

Joseh Hadad a spus la Digi 24 și care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus soția sa, Ghila, Înainte să moară. “Ghila, înainte să închidă ochii, mi-a spus: Josi, ai grijă de copii. Și a murit! “ - a spus chef Hadad La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean.