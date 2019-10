Marturii cumplite de la accidentul care a socat intreaga Romanie! ''Am dus-o la microbuz...''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opt mame din comuna Munteni-Buzau si-au pierdut viata in cel mai grav accident inregistrat anul acesta in Romania, in localitatea Sf. Gheorghe din Ialomita. Acestea lucrau la supermarketuri Mega Image din Capitala si se indreptau sambata dimineata spre munca. Celelalte doua persoane care au decedat erau conducatorul auto al microbuzului si soferul TIR-ului, care ar fi adormit la volan si a provocat accidentul. Cele opt femei, cu varste intre 20 si 50 de ani, lucrau in trei magazine Mega Image din Bucuresti, a anuntat chiar retailerul pe pagina oficiala de . Mega Image a promis ca va sprijini familiile indoliate. „Anuntam cu regret faptul ca, in dimineata zilei de astazi, am pierdut opt colegi si alti sapte sunt raniti in cee ...