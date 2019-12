Marturii CUTREMURATOARE ale lui Gheorghe Dinca: explica pas cu pas ce a facut cu Luiza

Jurnaliștii de la Cancan.ro publică declarațiile date de Gheorghe Dincă în fața procurorilor. Dincă a explicat cum a luat-o pe Luiza la ocazie și cum a violat-o în mod repetat.

„După ce am pornit mașina de pe loc am și întrebat-o dacă face naveta la Dioști, ea zicându-mi că a venit la Caracal să scoată bani de la un bancomat, dar acei bani nu au sosit din afara țării. Eu auzind că a vorbit de bani, am întrebat-o dacă are prietene ce fac sex pe bani, ea zicând că are.

Atunci, eu am scos din portofel, în timpul deplasării cu mașina, 20 lei și am întins mâna dreaptă către ea, dar (ea) nepunând mâna pe bani. Eu i-am pus pe bancheta din spate a mașinii și a zis ce este cu ei, eu zicându-i că doresc și eu un sex oral. A început să salte tonul și mi-a zis că ea nu face niciun sex, că este fată mare. Eu am zis că doar oral și i-am mai pus încă 50 lei pe bancheta din spate”, continuă relatarea lui Dincă.

„Nu mai aveam control, nu mai judecam, în acele momente doream sex”

A fost momentul când au și început violențele fizice asupra fetei.

„În interiorul meu s-a declanșat o poftă nebună de a face sex și imediat am oprit pe partea dreaptă, în afara părții carosabile, mașina. Am oprit-o în câmp, aproape de Dioști, am blocat ușile din spate ale mașinii – doar de afară puteai urca – și m-am dat jos de la volan, în mână cu încă 50 lei, gândind că va accepta să îmi facă sex oral în mașină.

Am coborât de la volan și am urcat lângă ea, în spate, dar ea striga și mai tare că nu face sex și după ajutor și că ea este virgină. S-a deschis la fermoarul de la pantaloni să îmi arate. Eu tot mai mult îmi doream acel sex, deși treceau pe șosea, din ambele părți, mașini. Nu mai aveam control, nu mai judecam, în acele momente doream sex. I-am dat o palmă peste față și am luat-o de păr. În acel moment, i-a căzut telefonul ei, pe care îl ținea în mână. Eu turbasem de furie și îi tot ziceam să dea mâinile la spate apăsând-o pe cap cu mâna dreaptă, iar cu stânga am scos cureaua mea de la pantaloni. Când a dat și mâinile la spate pentru a o lega cu cureaua cu mâinile la spate, a înțeles că nu mai are scăpare de mine și tot striga după ajutor, dar a stat cu mâinile până am legat-o.

După aceea, am întors-o cu fața în sus și i-am zis să scoată limba afară pentru a (…) și am băgat o mână la (…) după care i-am săltat bluza și am (…), pe rând. Am legat-o întinsă pe canapea, de centura de la mijlocul banchetei. Am luat telefonul ei de la picioarele mele, am coborât din mașină și am urcat la volanul mașinii pentru a o duce la mine acasă ca să pot face sex cu ea. Am pornit mașina și am mers în față, spre Dioști, dar într-o parcare m-am asigurat și am întors mașina spre Caracal. Lăsând geamul în jos, din mersul mașinii, cu mâna stângă, l-am aruncat (telefonul, n.r.) în capul unei tarlale cu ceva verdeață, săltând geamul, am continuat să conduc”, a mai povestit monstrul.