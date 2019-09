Marturii incendiare facute de o politista din Romania: ”Seful mi-a cerut sa-i arat tatuajul dintre sani”

E scandal mare in Politia Romana, dupa ce o tanara politista a dezvaluit avansurile sexuale pe care i le-a facut un superior. Politia Capitalei a deschis deja o ancheta interna.

Gheorghe Ionascu, comisar sef in cadrul unei sectii de Politie din Centrul Vechi, este acuzat de o tanara politista de avansuri sexuale. Cazul a fost prezentat, in exclusivitate, de Observator, la Antena 1, iar acum au iesit la iveala detalii despre modul in care seful se comporta cu una dintre tinerele politiste.

”M-a intrebat daca nu vreau sa ii arat, in particular, tatuajul meu dintre sani, pentru ca este foarte curios sa il vada in realitate. Mi-a cerut, indirect, sa intretin relatii sexual cu el spunand: <<Sa vezi cum ma descurc, nu m-ai lasa niciodata. O viata avem, de ce sa o lasam sa treaca asa?>>”, a spus fata, pentru Evenimentul Zilei.

CUM S-A RAZBUNAT DUPA CE A FOST REFUZAT

Pentru ca fata a refuzat sa dea curs avansurilor, comisarul sef a aplicat planul B: razbunarea! Tanara a explicat ca imediat dupa ce i-a transmis lui Ionascu sa inceteze cu avansurile, comisarul sef a trecut de la propuneri indecente la razbunare.

”A inceput sa ma denigreze in fata colegilor, sa nu imi mai dea liberele si ma punea pe cele mai grele strazi”, a spus politista, pentru sursa citata.

