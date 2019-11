Marturii ȘOCANTE ale uneia dintre victimele talharului din Teleorman: 'Cred ca m-a urmarit, a așteptat sa termin de vorbit la telefon și apoi m-a lovit in cap'

Una dintre cele două victime ale tâlhăriilor produse săptămâna trecută în Alexandria, județul Teleorman, este și acum sub supravegherea medicilor, în urma loviturilor primite. Femeia, care este inspector școlar, spune că a fost urmărită și că agresorul a lovit-o din spate în cap, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Dezvăluire șocantă în cazul celor doi copii și femeii care au murit la Timișoara: De câte ori s-a sunat la Salvare

Femeia, angajată ca inspector școlar de limbi moderne la ISJ Teleorman, povestește că în seara zilei de 14 noiembrie mergea spre casă de la serviciu, când a fost atacată de o persoană care încă nu a fost identificată.

„Veneam de la ISJ către casă, pe strada Constantin Brăncoveanu, cred că eram prin zona Episcopiei, când s-a întâmplat. Vorbeam la telefon cu fiica mea. Îmi amintesc că ploua, așa că am încheiat repede convorbirea și mi-am pus telefonul în buzunar. După asta nu-mi mai amintesc nimic... Cred că m-a urmărit, a așteptat să termin de vorbit la telefon și apoi m-a lovit în cap din spate. Îmi amintesc foarte clar că în fața mea nu era nimeni. Din momentul acela, am doar flash-uri. Îmi amintesc, de pildă, un bărbat care suna la Ambulanță și încerca să mă ridice. M-a lovit, cum vă spun, în cap, am un hematom de dimensiuni mari, am căzut cu fața pe trotuar și am nasul spart și ochii vineți. La fel și un cucui mare în frunte”, a povestit, pentru MEDIAFAX, femeia.

Ea susține că cel care a agresat-o ia furat geanta, în care avea 200 de lei.

„Când am ajuns la spital m-am întâlnit și cu victima dinaintea mea, fata aceea agresată în scara blocului. Ea nu avea mari probleme fizice, dar era extrem de speriată. Polițiștii m-au tot sunat zilele astea, dar numai ca să mă asigure că lucrurile se vor soluționa, însă vă dați seama că asigurările astea nu sunt suficiente. Îmi pare rău că nu l-am văzut pe agresor, eu am leșinat imediat, deci lovitura pe care mi-a dat-o a fost extrem de puternică. De altfel, și medicii acum asta vor să rezolve: hematomul din zona capului. Restul zonelor afectate au început să se vindece. Aveam în geantă 200 de lei. Mi-a luat geanta cu totul... Nu înțeleg, însă, de ce nu a putut să ia geanta pur și simplu, fără să mă lovească așa", a mai spus inspectorul școlar corespondentului MEDIAFAX.

Citește și: Lia Olguța Vasilescu își pune ‘Mâna dreaptă’ la bătaie! ‘Intervalul’ dat noului ministru al Muncii .

Incidentul a avut în 14 noiembrie, când Poliția Alexandria a fost sesizată prin apeluri la numărul de urgență 112 cu privire la faptul că în oraș au fost comise două infracțiuni de tâlhărie.

În jurul orei 20.30, în timp ce se afla în scara unui bloc de pe strada București, o femeie în vârstă de 37 de ani ar fi fost lovită, iar agresorul i-ar fi luat un portmoneu și o sacoșă. În cursul aceleiași seri, în jurul orei 21.20, o altă femeie, în vârstă de 62 de ani, în timp ce se afla pe strada Constantin Brâncoveanu, a fost agresată fizic de către o persoană necunoscută, care i-a furat geanta.

Cele două femei au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Agresorul nu a fost încă prins, iar polițiștii susțin că între cele două cazuri nu există legături stabilite prin probe, deși ambele agresiuni s-au petrecut la scurt timp una după cealaltă, în zone foarte apropiate ale orașului Alexandria.