Marturii REVOLTATOARE ale romanilor batjocoriți la cozile din DIASPORA: 'Au mințit toți. Nu am votat, dar am stat la coada'

Mii de români din străinătate nu au apucat să voteze la alegerile de duminică, în ciuda faptului că autorităţile din statele în care se aflau le-au creat condiţii pentru a fi consideraţi în interiorul consulatelor sau ambasadelor. La ora locală 21.00, sistemele electronice care permiteau votul au fost oprite automat. Pe reţelele de socializare, oamenii se îndeamnă unii pe alţii să depună plângeri penale, conform News.ro.

La Munchen, unde Poliţia a creat un spaţiu din garduri în jurul consulatului, oamenii fiind consideraţi în interior şi li s-a promis că pot vota, sistemul electromic s-a închis la ora locală 21.00.

”Poliţia a primit asigurări că toţi cei din perimetrul consulatului vor vota, dar Consulatul s-a închis... au minţit şi Poliţia din Munich...Aici am ajuns dupa 10 ore în picioare la coadă. Nu am votat, dar am stat cu oameni frumoşi la coadă”, a scris o româncă pe Facebook.

Aceeaşi situaţie s-a produs şi în Danemarca. Deşi oamenii au fost primiţi în grădina ambasadei, fiind consideraţi pe teritoriul acesteia, la ora locală 21.00 sistemul care permitea votarea s-a oprit.

”Respect imens Ambasadei din Danemarca! Toţi care am fost lăsaţi pe din afară din cauza închiderii urnelor la ora 21.00 am fost lăsaţi în grădina ambasadei. Toti oamenii aflaţi pe teritoriul ambasadei au dreptul sa voteze, chiar dacă ora de închidere a urnelor a trecut. Respect ambasadorului! LATER EDIT: Din cauza faptului că sistemul electronic a fost închis automat la orele 21.00, nimeni nu a mai putut vota. Asta nu schimbă cu nimic respectul pentru gestul ambasadorului”, a scris o română pe contul de socializare.

Alte mii de români din multe ţări nu au reuşit să voteze. În unele locuri, oamenii care au stat la cozi uriaşe pentru a vota au fost îndepărtaţi de către poliţişti de sediile secţiilor de votare.

Pe reţelele de socializare, cei care nu au putut vota se îndemană unii pe alţii să depună plângeri penale, organizaţiile Expert Forum şi Funky Citizens anunţând că vor oferi consiliere.

Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ludovic Orban, a anunţat că va formula plângere penală împotriva ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, şi a celor care au organizat votul în diaspora, spunând că autorităţile au premeditat să împiedice exercitarea dreptului de vot al românilor din străinătate.