Marturiile cutremuratoare ale unei paciente COVID, din Spitalul Militar Central. VIDEO

O pacientă diagnosticată cu COVID-19 povestește prin ce a trecut fiind internată în Spitalul Militar Central Dr Carol Davila. Paciennta oferă mărturii într-un material video creat de personalul spitalului, cu acordul ei. „Boala este foarte grea" și a evoluat „nu în ore, ci în minute, în secunde", povestește pacienta îndemnându-i pe toți „să creadă ceea […]