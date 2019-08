Marturiile lui Gheorghe Dinca - Criminalul a povestit cu lux de amanunte cum le-ar fi ucis pe cele doua adolescente

Gheorghe Dincă face alte dezvăluiri șocante. Criminalul a povestit cu lux de amănunte cum le-ar fi ucis, din greșală, pe cele două adolescente, după scenarii trase la indigo.

GHEORGHE DINCA: „Am atacat-o pe Alexandra în zona liceului – acolo unde fata ceruse să coboare din mașina de ocazie. Am coborât din autoturism și am urcat lângă ea – pe scaunul din stânga spate. Atunci am lovit-o cu palma …. Fata și-a pierdut cunoștința și i-am legat mâinile la spate cu cureaua de la pantaloni. M-am dat jos din mașina – m-am urcat la volan și am condus spre casă. Am mers prin zona digului spre casă”, potrivit știrilekanald.ro

Dincă susține că pe 24 iulie ar fi luat-o la ocazie pe Alexandra pe la 10 dimineața din comuna Dobrosloveni. Acesta a mai spus faptul că fata ar fi urcat pe bancheta din spate deoarece pe scaunul din față avea niște acte și o pălărie. După ce a sechestrat-o în mașină s-a dus cu ea spre casa.

GHEORGHE DINCA: „În zonă erau mulți vecini – pentru că la doua casă de casa mea era o înmormântare. Am văzut în apropiere două femei polițist și m-am temut că eu sunt urmărit. Am traversat strada și am mers și am deschis porțile”.

Mai mult decât atât, mașina avea geamuri fumurii și nimeni nu ar fi văzut-o pe fata, care zacea legată și inconștientă pe bancheta din spate.

A doua zi cand copila a sunat disperată după ajutor la 112, Dincă susține că nu își mai amintește dacă a fost sau nu în Craiova, acolo unde l-a surprins o cameră de supraveghere. Criminalul și-a prezentat povestea în așa fel încât să pară ca nu a fost nimic premeditat.

GHEORGHE DINCA: „Am intrat în casă – am deschis ușa și am observat că fata se dezlegase de la pat și umbla legată la picioare – cu un telefon în mână. Am înjurat-o și am întrebat-o ce este cu telefonul. A zis că era acolo. I-am reproșat că a pus mâna pe el. Când plecasem i-am spus să nu se atingă de ce este pe noptieră. Fata era legată la ochi – dar vedea pe sub legătură – mi-a răspuns ceva și m-am enervat.

Nu s-a mai ridicat și am crezut că se preface ca să nu o mai bat. Am lăsat-o circa 1 minut – după care am ieșit afară și am revenit. Sângera – dar nu știu dacă mai respira. Mi-am dat seama că este posibil să fi murit. Nu judecam, m-am panicat și nu m-am gândit să chem ambulanța”.

Mai mult decât atât, Gheorghe Dincă susține în continuare că i-ar fi dat foc Alexandrei după ce a conștientizat că ar fi omorât-o.

GHEORGHE DINCA: „Nu îmi amintesc dacă am vorbit cu cineva în tot acest timp. Am stat doar lângă foc, să am grijă să nu se stingă. Am intrat în casă în jurul orei 22.00 și am aruncat mai multe haine pentru ca focul să ardă mocnit și să alunge țânțarii”.