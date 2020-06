Marturiile teribile a mii de oameni, dupa ce s-au infectat cu coronavirus: Simptomele sunt resimțite și dupa 80 de zile

O jurnalistă din Scoţia a fost infectată cu noul virus şi a ajuns la ziua 80 de când se simte rău, scrie The Atlantic.

Este vorba despre cazul lui Vonny LeClerc, care a spus că primele simptome au apărut pe 16 martie şi au revenit dupa 12 zile. Nici acum nu se simte bine.

„Înainte de asta, eram o femeie de 32 de ani sănătoasă, cu o condiţie fizică bună. Am ajuns să nu pot să stau sub duş fără să mă simt obosită. Chiar şi cititul unei cărţi este epuizant”, a spus ea pentru The Atlantic.

Citește și: VIDEO Momente de groază pentru o vloggeriță! A fost bătută cu o rangă în plină stradă de un consilier local

Jurnalista nu a reuşit să facă un test, dar a vizitat mai mulţi doctori. „Toţi au spus că fără nicio îndoială este vorba despre Covid-19”, a declarat LeClerc.

Conform publicaţiei The Atlantic, nu este singurul caz şi că mii de oameni trec prin aceeaşi dramă, printre aceste cazurii regăsindu-se profesori universitari sau profesori de boli infecţioase. Nouă dintre ei au fost contactaţi şi mărturisit situaţia lor pentru publicaţie.

Citește și: Ludovic Orban, surprins în timp ce se ducea la o terasă din Centrul Vechi al Capitalei .