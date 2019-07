Marturisiri in exclusivitate! Galagie maxima in familia unor cunoscuti afaceristi din Iasi! Fosta sotie a declarat razboi patronului de la "Medieval". Barbatul: "Tot orasul stia ca era cu ala" FOTO

Carmen si Gigi Fedeles google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O celebra stilista are pretentii financiare de la fostul sot • Vrea sa-i vanda terenul de sub Restaurantul "Cavaler Medieval", pentru a-si recupera o datorie • A castigat deja un proces de incuviintare executare silita, finalizat in luna decembrie a anului trecut • Executorul judecatoresc organizeaza licitatia la finalul acestei luni • Un metru patrat in zona valoreaza 200 de euro • Fosta nevasta crede ca va recupera banii fara interventia executorului • "Este o suma datorata (de fostul sot - n.r.). Suma este mai mica decat cea mentionata (pretul de pornire -n.r.). Cred ca o sa achite pana la urma. Aceasta problema se va rezolva cu executorii. ...