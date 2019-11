Marturisiri socante despre preotul-cantaret Cristian Pomohaci si Aurelian Preda. „A vrut sa il otraveasca”

Noi detalii socante ies la iveala despre preotul-cantaret Cristian Pomohaci.

Cristian Pomohaci este cunoscut publicului din tara noastra din postura de interpret de muzica populara, dar si preot.

Cristian Pomohaci, care a decis sa se retraga din viata monahala, a fost in centrul atentiei dupa ce s-a aflat ca i-a facut propuneri indecendte unui minor pe nume Flaviu.

Acum, un martor care a tinut sa-si pastreze anonimatul a facut marturisiri socante destre Cristian Pomohaci.

Potrivit acestuia, preotul-cantaret ar fi avut un conflict cu cantaretul de muzica populara Aurelian Preda, cel care a incetat din viata in urma cu 3 ani, la o clinica din Viena.

Cristian Pomohaci ar fi vrut sa-l otraveasca pe Aurelian Preda.

„Am vorbit cu Aurelian Preda si imi povestea de el (n.r. Cristian Pomohaci) ca e un mare parsiv si escrocheaza lumea si multe chestii. Il cunosc foarte bine (n.r. pe parintele Cristian Pomohaci) de la Aurelian Preda, pentru ca eu am fost prieten de cand se trata acolo (n.r. la o clinica din Viena).

De asta spun ca stiu si de Pomohaci, pentru ca el imi povestea. Ca el a avut un conflit cu Pomohaci asta. Spunea ca a vrut ala sa il otraveasca cand a fost la el acasa. Popa, Pomohaci asta, da! Cand a fost la el sa… Ajunsesera la niste probleme grave ei, nu stiu de la ce… de la, tot asa, de la barfe de…, de homosexualism si asta (n.r.:Cristian Pomohaci) nu voia sa se duca la el sa-i faca «Destine celebre». Asta stiu din gura lui ca a incercat sa-i puna ceva in bautura sau in ceva, cand a fost acolo la… la el la filmari. I-a fost foarte rau”, a povestit un martor, sub protectia anonimatului, in cadrul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1.

