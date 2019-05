Marvel Comics va sarbatori a 80-a aniversare in luna august

Marvel Comics va sărbători a 80-a aniversare în luna august. Casa de editură, care de zeci de ani bate recorduri în cinematografie, va lansa cu această ocazie "Marvel Comics No. 1000", un album special care va spune povestea evoluţiei tuturor eroilor de la înfiinţarea ei în 1939, potrivit news.ro.

Aşa cum a anunţat The New York Times, fiecare pagină a albumului va conţine un an din istoria Marvel.

Cititorii vor putea retrăi vremurile în 80 de pagini de creaţie a eroilor legendari precum Captain America, Spider-Man şi Cei patru fantastici şi îi vor descoperi pe alţii mai puţin cunoscuţi, precum Blue Marvel sau Night Thrasher.

Citește și: Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, poate să-și reia turneul

"Este cea mai complexă şi dificilă carte pe care am conceput-o", a declarat Tom Brevoort, editor la Marvel. Dacă majoritatea benzilor desenate sunt concepute de un scenarist şi de o echipă de desenatori, "Marvel Comics No. 1000" a fost imaginat de 80 de echipe diferite - fiecare ocupându-se de o pagină.

Printre cei care au contribuit se numără veterani ai Marvel, dar şi nou veniţi, precum rapperul Taboo, membru al formaţiei The Black Eyed Peas, şi regizorii Phil Lord şi Christopher Miller, scenariştii şi producătorii filmului "Spider-Man: New Generation".

Coperta albumului, care-i reuneşte în principal pe Thanos, Wolverine şi Black Panther, a fost realizată de maestrul Alex Ross, cunoscut pentru picturile sale hiperrealiste cu eroi şi eroine Marvel.