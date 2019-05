Masa rotunda internationala la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în colaborare și parteneriat cu Asociația de Geopolitică „Ion Conea” (București), Asociația „Casa Mării Negre/Black Sea House” (Constanța), ONG „Centrul de Narative Politice ale Democrației” (Cernăuți, Ucraina), ONG „Centrul pentru Cooperare Regională «Dialog»” (Cernăuți, Ucraina), Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (Ucraina) și Fundația „Resurse și Inițiative Publice” (Cernăuți, Ucraina), organizează Masa rotundă internațională "Amenințări securitare în regiunea Mării Negre. Fizionomia Pontului Euxin în paradigma geopolitică post-Crimeea".Evenimentul va avea loc luni, 20 mai 2019, în intervalul orar 10.00-16.00, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.În cadrul mesei rotunde, se preconizează, prioritar, analizarea amenințărilor hibride din arealul extins al Mării Negre de către experți din România și Ucraina. Evenimentul reprezintă, totodată, o oportunitate pentru desfășurarea unui schimb de experiență și bune practici între reprezentanții mediilor analitice din România și Ucraina, precum și pentru consolidarea dialogului dintre aceștia.Publicul constănțean/dobrogean va avea ocazia de a se familiariza, pe baza evaluărilor experților în domeniu din cele două țări, cu amenințările hibride din regiunea Mării Negre, cu detalii privind procesele geopolitice de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană și NATO, cu acțiunile politice ale UE și NATO în spațiul extins al Mării Negre, cu demersurile diplomației românești și ucrainene de a consolida coeziunea și consistența proiectului geopolitic euro-atlantic în regiune etc.O serie de experți din Ucraina (Serghei Hakman - politolog, conferențiar universitar, Cernăuți -, Serhii Fedunyak - profesor universitar la Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți -, Alexandr Rusnak - președinte al ONG „Centrul pentru Cooperare Regională «Dialog»”, Cernăuți, Evhen Magda - director executiv al Institutului de Politică Globală, conferențiar universitar, Kiev -) vor prezenta, în premieră pentru Constanța și pentru întreaga regiune a Dobrogei, evaluări privind situația războiului din raioanele de est ale Ucrainei (Donbas), cauzele acestuia, precum și perspectivele de soluționare.Acestora li se va adăuga expertiza din România (Vasile Simileanu - directorul revistei „Geopolitica”, președintele Asociației de Geopolitică „Ion Conea”, București -; Marian Zidaru - conferențiar universitar, Constanța -, Marioara Cojoc - conferențiar universitar, Universitatea „Ovidius” Constanța -, Dorin Popescu - președintele Asociației „Casa Mării Negre/Black Sea House” Constanța, fost diplomat în Ucraina și Federația Rusă - etc.) privind situația de securitate din regiunea Mării Negre.Organizatorii apreciază că anexarea Crimeei și războiul din Donbass, proiectul geopolitic rusesc Novorossia, precum și militarizarea treptată a regiunii au readus în prim-planul Europei punctele critice din vecinătatea sa estică, în particular turbulențele produse în spațiul extins al Mării Negre. Pontul Euxin pare a fi devenit un Pont fără hegemon(i) și fără coeziuni, un teatru de confruntări geostrategice și spațiu de coexistență al unor ideologii, strategii politice, interese statale divergente, câteodată opuse. În acest context, (prioritar) comunitatea europeană și Ucraina caută modalități eficiente de rezolvare a crizei ruso-ucrainene cu limitarea pierderilor, compromisuri strategice și respectarea obligatorie a normelor de drept internațional.Foarte probabil, amenințările și agresiunile din regiune au exploatat plenar propriile carențe și slăbiciuni ale proiectului euroatlantic la Marea Neagră, precum și slăbiciunile sistemelor politice ale țărilor din regiune, iar experții prezenți la eveniment vor propune un sumar analitic al vulnerabilităților care au permis degradarea rapidă a situației de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre, propunând, totodată, și predicții privind evoluțiile securitare din acest spațiu.Principalele teme supuse dezbaterii experților: Cum a fost posibilă agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei – lecții pentru sistemul internațional de securitate; Pacea în Pontul fără hegemon(i): care sunt mecanismele politice, juridice, economice pentru soluționarea conflictelor din regiune, prioritar a conflictului ruso-ucrainean?Se vor aborda în cadrul discuțiilor și sub-teme precum: Cum au fost posibilele lebedele negre geopolitice din acvatoriul Mării Negre (Crimeea, Donbasul) și ce mai urmează? Cum își pot proteja, revigora și reconfigura Europa și SUA, alături de țările partenere din regiune, proiectul geopolitic propriu la Pontul Euxin – proiect bazat pe democrație, stabilitate, securitate, co-participare, coeziune? Care sunt semnele noii lumi geopolitice care se testează în regiunea Mării Negre? Cum pot fi evitate noi turbulențe, noi lebede negre, noi agresiuni în acvatoriul pontic? Cum va fi posibilă pacea în Donbas?Organizatorii apreciază că dezbaterea care are loc la Constanța (inedită la nivel național prin prisma formatului și tematicii), în condițiile unor tensiuni geopolitice și militare în creștere în acvatoriul Mării Negre, care au generat conflicte recente la doar 400 kilometri de Constanța (distanța în linie dreaptă până la Sevastopol), ce mențin conflicte în curs de desfășurare la sub 800 de kilometri distanță în linie dreaptă față de frontiera României (care este, totodată, frontiera estică actuală a UE și NATO), va produce un interes major pentru publicul constănțean/dobrogean, mediile administrative și elita intelectuală locală.