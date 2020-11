Masacrarea nurcilor din Danemarca a declanșat o criza politica fara precedent

Ministrul Agriculturii din Danemarca a fost forțat să demisioneze și guvernul se află în pericol de prăbușire, după ce partidele de dreapta au acuzat folosirea pandemiei pentru închiderea definitivă a crescătoriilor de nurcă din țară. Danemarca găzduiește unele dintre cele mai mari ferme de nurcă din lume, cu o populație estimată la peste 15 milioane. […] The post Masacrarea nurcilor din Danemarca a declanșat o criză politică fără precedent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.