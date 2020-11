Masacru in Nigeria - Cel putin 110 civili au fost ucisi intr-un atac terorist atribuit grupului Boko Haram

Cel puţin 110 civili au fost ucişi într-un atac comis în nord-estul Nigeriei de grupul islamist Boko Haram, afiliat reţelei teroriste Stat Islamic, conform Agenţiei France-Presse şi cotidianului Le Figaro preluat de mediafax.

Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază, în timpul scrutinului local din Nigeria, a anunţat duminică un oficial din cadrul Naţiunilor Unite.

"Pe 28 noiembrie, în cursul după-amiezii, indivizi înarmaţi au comis un atac brutal asupra persoanelor care lucrau într-o tabără din zona Koshebe. Cel puţin 110 civili au fost ucişi, iar numeroşi alţii au fost răniţi în atac", a declarat Edward Kallon, coordonatorul Misiunii umanitare a Naţiunilor Unite din Nigeria.

Autorităţile nigeriene atribuie atacul grupului islamist Boko Haram, afiliat reţelei teroriste Stat Islamic.

"Fără niciun dubiu, atacul este opera grupului Boko Haram, activ în regiune şi care atacă agricultori", a declarat Babakura Kolo, reprezentantul unui grup proguvernamental de autoapărare.

Zabarmari: Zulum leads horrified kinsmen to bury 43 farmers killed by Boko Haram



... Death toll still uncertain@GovBorno, @ProfZulum was at Zabarmari early morning on Sunday, to lead kinsmen and other residents, still in shock, for the funeral of 43 farmers slaughtered pic.twitter.com/YK5rJG7uR5