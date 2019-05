Masacru intr-un bar. Mai multe persoane au deschis focul cu arme automate

atac Brazilia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unsprezece persoane au fost impuscate mortal intr-un bar din nordul Braziliei ieri cand mai multi barbati mascati au deschis focul, a informat presa locala, citata luni de DPA. O a douasprezecea victima a fost dusa la spital sub escorta politiei. Atacatorii au scapat fugind in mai multe vehicule dupa atacul comis in orasul Belem, capitala statului Para, potrivit website-ului de stiri G1 citand politia. Breaking news! Explozie la fabrica de armament din Babeni - UPDATE Motivul masacrului era initial neclar. Cele mai multe dintre victimele au fost impuscate in cap, potrivit lui lui Ualame Machado, secretarul pentru securitate al acestui stat. Barul, situat in cartierul Guama din Belem, ar avea lega ...