Masajul la salon sau masajul acasa? Cum se realizeaza un masaj corect in propria locuinta?

Programarile la saloanele de masaj specializate ne pot da adesea batai de cap. In primul rand, rezervarea trebuie facuta din timp pentru a beneficia intr-un final de un masaj asa cum trebuie. In cazul unei probleme urgente, programarile nu prea se pot face rapid, iar acest lucru nu poate decat sa creeze frustari. Avand in vedere ca nici timpul nu permite uneori parcurgerea drumului pana la salon pentru realizarea unui masaj, cea mai la indemana solutie sunt fotoliile de masaj. Calitatea unui masaj trebuie sa fie incontestabila si de aceea publicul roman si-a indreptat atentia asupra fotoliilor de masaj de la Masatto. Diferenta dintre masajul facut de maseuza si cel realizat in fotoliu Nu putine sunt lucrurile ce separa la poli ...