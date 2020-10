Masca de protectie devine obligatorie si in judetul Hunedoara, in preajma scolilor

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara a decis, vineri 9 octombrie, ca purtarea mastii de protectie in preajma scolilor sa fie bligatorie. Totodata, angajatii din sanatate si centre de ingrijire vor fi testati RT-PCR la revenirea din concedii. De asemenea, controalele in piete si in mijloacele de transport in comun vor fi intensificate.