Masca de protectie, obligatorie in toate spatiile deschise din orasul Miercurea Sibiului: "Situatia in care ne aflam este una ingrijoratoare"

Din cauza cresterii numarului de localnici infectati cu SARS-CoV-2, Comitetul pentru situatii de urgenta al judetului Sibiu a decis ca, incepand de joi, toti locuitorii orasului Miercurea Sibiului sa poarte masca in mod obligatoriu si in spatiile deschise. Aceiasi masura va fi impusa si in satul Arpasu de Sus.