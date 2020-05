Ministrul sănătății și ministrul de interne au emis ordinul comun privind instituirea obligativității purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS CoV-2 pe durata stării de alertă. Conform documentului, pe perioada stării de alertă, masca de protecție trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații […] The post Masca devine obligatorie prin ordin comun al MS și MAI. Cu anumite excepții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.