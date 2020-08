Masca devine obligatorie si in judetele Dolj si Sibiu

Purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise devine obligatorie, de sambata, si in judetul Dolj, in urma unei decizii a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Mastile trebuie sa acopere gura si nasul si trebuie purtate in piete, targuri, in zonele de asteptare pentru pasageri, dar si in zonele pietonale intens circulate.