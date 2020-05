Masca e obligatorie, dar ordinul de ministru nu este in vigoare. Haosul legislativ din starea de alerta

Purtarea măștii de protecție este, dincolo de o măsură necesară și potrivită pentru limitarea răspândirii coronaviruslui, o obligativitate instituită de autorități. Dar, pe lângă lipsa unor sancțiuni clare pentru cei care nu poartă măștile chirurgicale, există o contradicție legislativă generată de mai multe acte normative emise fie de Guvern, fie de Parlament, în ultima săptămână. […] The post Masca e obligatorie, dar ordinul de ministru nu este în vigoare. Haosul legislativ din starea de alertă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.