„Mascații” trimiși la percheziții in dosarul Duduianu au descins greșit in casa unui luptator SIAS

Trupele SIAS care au descins acasă la clanul Duduianu, unde au făcut precheziții la opt zile după seara în care a fost ucis Emi Pian, au greșit adresa. „Mascații” au nimerit în casa unui luptător al Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale, care nu era acasă, anunță România TV. Părinții acestuia s-au speriat de moarte […] The post „Mascații” trimiși la percheziții în dosarul Duduianu au descins greșit în casa unui luptător SIAS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.