Masca sau mancare? Oamenii saraci din Asia de Sud au de facut o alegere dificila

Sa isi cumpere o masca si sa isi lase familia sa moara de foame sau sa cumpere mancare si sa iasa neprotejat in orasul aglomerat - aceasta este alegerea dificila pe care trebuie sa o faca Hayatullah Khan, un muncitor afgan ale carui venituri au scazut sub 1,50 dolari in timpul epidemiei de coronavirus, relateaza Thomson Reuters Foundation intr-un reportaj realizat in cateva tari din Asia de Sud pe fondul actualei crize sanitare.